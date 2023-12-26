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Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşümü her yerde hızla yapmak durumundayız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kentsel dönüşümü her yerde hızla yapmak durumundayız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2023 16:26, Son Güncelleme : 26 Aralık 2023 16:41
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Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşümü her yerde hızla yapmak durumundayız

Özhaseki, çeşitli temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak için geldiği Samsun'da, Vali Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Özhaseki, Samsun'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, kentte başlatılan ve devam eden çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Özhaseki, "'Efendim biz 3 derecede bir yerdeyiz, fay kırıkları bizden daha az geçiyor, 4 derece deprem bölgesinde olduğumuz için daha emin vaziyetteyiz' gibi bir söz söylemek, hiçbir zaman bu ülkede doğru olmaz." diye konuştu.

Kentsel dönüşümün öneminin altını çizen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Fay hatlarının çok sert geçtiği, yıllarca aynı yerde kırıldığı, şiddetli depremlerin olduğu bölgeler var. Bunları biliyoruz ve her yerde de söylüyoruz. Ama Türkiye'nin her bir köşesinde hala hareketli olan 485 civarında fay hattı var. Şimdi biz bu fay hatlarının kırılmasına, doğadaki bu müthiş enerjinin dışarı çıkmasına mani olamayız. Onunla savaşamayız da yeniliriz. Yapacağımız tek bir şey onu bilerek, anlayarak hareket etmektir. Tedbir almaktır, tedbirli olmaktır. Konutlarımızı ve iş yerlerimizi sağlam ve güvenli yapmaktır. Ama 1950'li yıllardan itibaren 2000'e kadar yapılmış olan binalarımızın, iş yerlerimizin büyük bir bölümünde de bu depreme dayanıklılık hususunda birtakım sıkıntıların olduğunu biliyoruz. O zaman bunları yenilemenin de bir tek yolu var o da kentsel dönüşüm. Dünyada başka bir yolu da bulunamadı bu işin. Bu kentsel dönüşümü her yerde hızla yapmak durumundayız."

Geçen hafta İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını açıkladıklarını, burada da Samsun'da yapılacak çalışmaları, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile görüşeceklerini aktaran Özhaseki, "Samsun'da devam etmekte olan işler ve bundan sonra devreye alabileceğimiz yerleri de birlikte gözden geçireceğiz, hep birlikte çalışacağız üzerinde. İnşallah bugünkü çalışmalarımız hayırlı olur diye temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Özhaseki, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Özhaseki'ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Demir ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse eşlik etti.

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