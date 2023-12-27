Öğretmen maaş ödülünü Gazze halkı için bağışladı

Melikgazi İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Besime Özderici Ortaokulu'nda görevli Tutak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mesleğinde gösterdiği başarılardan dolayı verilen maaş ödülünü, Gazze halkına bağışlamaya karar verdi.

Tutak, Gazze halkına ulaştırılması için maaş ödülünü Melikgazi Müftüsü Emrah Kandemir'e teslim etti.

Müftü Kandemir, davranışından dolayı Tutak'a teşekkür etti.