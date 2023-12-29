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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazada yaralanan 45 kişi taburcu edildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 10 kişinin öldüğü zincirleme kazada yaralanan 63 kişiden 45'inin tedavisinin tamamlandığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2023 18:47, Son Güncelleme : 29 Aralık 2023 19:06
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Valilikten yapılan açıklamada, otoyolun İstanbul yönü Taşkısığı mevkisinde dün, aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 aracın karıştığı kazada yaralanan 63 kişinin Sakarya, Kocaeli, Ankara ve İstanbul'daki hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Yaralılardan 45'inin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği aktarılan açıklamada, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 14, Sadıka Sabancı Hastanesi ile Ankara, İstanbul ve Kocaeli'deki hastanelerde 1'er yaralının tedavisi sürdüğü kaydedildi.

Sakarya'daki hastanelerde 15 yaralının tedavi gördüğü bilgisine yer verilen açıklamada, bu kişilerden 8'inin servisteki tedavisinin devam ettiği, 7'sinin yoğun bakım süreçlerinin sürdüğü, bu yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 1 kişinin ise entübe edildiği belirtildi.

- Olay

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde dün, Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyanın da aralarında olduğu 3 otobüs ve 1 tırın da bulunduğu 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı.

Kaza sonrasında gözaltına alınan otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ile tır şoförü O.K, Adapazarı Jandarma Komutanlığında işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

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