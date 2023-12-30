İstanbul'da özel halk otobüsleri için elektrikli otobüslere dönüşüm mesajı

İstanbul'da özel halk otobüsleriyle toplu taşıma hizmeti veren Özulaş A.Ş. Başkanı Sedat Şahin, sektörün geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Şahin, İstanbul'da toplu taşımanın daha çok kullanılması ve sektörde yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerini anlattı. Özulaş A.Ş. olarak gelişen teknolojiye ayak uydurarak ilerleyen zamanlarda temiz havayı ve yeşil alanı destekleyen elektrikli özel halk otobüslerine geçileceğini belirten Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak protokol imzalayarak geleceğin büyükleri olacak çocuklar için toplu taşımıyla ilgili eğitimler verilmesi gerektiğini vurguladı.

"Okullarda eğitim verilmesini istiyoruz"

Özulaş A.Ş. Başkanı Sedat Şahin, Göreve başlarken vizyon olarak biz yarının özel halk otobüslerini planladık. Yarın özel halk otobüsleri nerede olacak dolayısıyla bugünden de bunun önlemini alarak yürümeye başladık. İlk önce araçlarımızın bakımla ilgili hassasiyetini önde tuttuk dolayısıyla biraz daha eskiye nazaran araçlarımızın trafikte kalmasının önüne arıza yapmasının önüne geçtik. İlk önce Milli Eğitim Bakanlığıyla bir proje yürütmek istiyoruz. Yarınlarda müşterilerimiz olan çocuklarımızın eğitim süreçlerinde toplu taşıma derslerinin okutulmasını özellikle istiyoruz ve bu konuda eğitilmesini istiyoruz."dedi.

"Elektrikli otobüse doğru adımlarımızı atmış bulunmaktayız"

Özulaş A.Ş. Başkanı Şahin konuşmasının devamında, "Toplu taşıma ile insanların zehirli egzozdan çıkan atmosfere vermiş olduğu zararlardan uzak tutarak giderebiliriz dolayısıyla bunu önümüzdeki süreçte artık gelecekteki toplu taşımaya kavuşturmak istiyoruz. Yarının otobüslerinde de sıfır emisyon ve yeşil otobüsler şeklinde elektrikli otobüse dönüşmek için de bir çaba ve gayret içerisinde olacağız. Biliyorsunuz ki artık dünyanın bir çok ülkesinde fosil yakıt artık kullanılmayacak dolayısıyla hem özel halk otobüslerini daha verimli hale getirebilmek adına da önümüzdeki dönemde uzlaşma olarak biz kendi şirketimizde sıfır emisyon yeşil otobüs ve yarının özel halk otobüsleri adında bir proje yürütüyoruz ve elektrikli otobüse doğru adımlarımızı atmış bulunmaktayız" diye konuştu.