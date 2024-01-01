İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de günde 181 kadın ve çocuk öldürdü

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı
31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı
Benzin ve motorine zam yolda
Benzin ve motorine zam yolda
Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek
Şehitler ve Gazze için tek yürek: Teröre lanet, Filistin'e destek
Adana'da elektrikli soba faciası: 3 ölü
Adana'da elektrikli soba faciası: 3 ölü
MİT DEAŞ'ın sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı
MİT DEAŞ'ın sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı
Yeni yılın ilk haftasında hava nasıl olacak ?
Yeni yılın ilk haftasında hava nasıl olacak ?
Erkek hemşireye 'aptal' dedi, cezayı yedi
Erkek hemşireye 'aptal' dedi, cezayı yedi
Şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı
Şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı
2024'ün ilk gününde İstanbul'da büyük yürüyüş
2024'ün ilk gününde İstanbul'da büyük yürüyüş
Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretleri arttı
Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretleri arttı
Sağlık Bakanı Koca, yeni yılın ilk bebeklerini paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, yeni yılın ilk bebeklerini paylaştı
Hakkari'de art arda depremler
Hakkari'de art arda depremler
Kamu sosyal tesislerinde konaklama ücretlerine zam
Kamu sosyal tesislerinde konaklama ücretlerine zam
Adalet Bakanı: 'Adaletin Yüzyılı' olması için tüm gayretimizle çalışacağız'
Adalet Bakanı: 'Adaletin Yüzyılı' olması için tüm gayretimizle çalışacağız'
Görücüsü gelen de eşi küsen de 112'yi aradı
Görücüsü gelen de eşi küsen de 112'yi aradı
2024 Yılı Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de
2024 Yılı Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de
2023 yılında 804 milyon 131 bin 471 muayene yapıldı
2023 yılında 804 milyon 131 bin 471 muayene yapıldı
Yerel seçim süreci yarın başlıyor
Yerel seçim süreci yarın başlıyor
Bakan Bayraktar: Yeni yıla girerken elektrik ve doğal gazda fiyat artışı yok
Bakan Bayraktar: Yeni yıla girerken elektrik ve doğal gazda fiyat artışı yok
2024 yılı kamu konutları kira bedelleri belli oldu
2024 yılı kamu konutları kira bedelleri belli oldu
Altından tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışı
Altından tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışı
Asgari ücret sonrası iki ilde ekmek fiyatına zam
Asgari ücret sonrası iki ilde ekmek fiyatına zam
İki kamu kurumuna 70 personel alım ilanı Resmi Gazete'de
İki kamu kurumuna 70 personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Eğitimde yeni müfredat hazırlığı: Kademeli olarak uygulanacak
Eğitimde yeni müfredat hazırlığı: Kademeli olarak uygulanacak
Ak Parti'den yerel seçim vaadi: İl merkezleri seyreltilecek
Ak Parti'den yerel seçim vaadi: İl merkezleri seyreltilecek
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta
Fahiş fiyata 7'li önlem
Fahiş fiyata 7'li önlem
Yeni yılda Meclis gündemi: İşte beklenen düzenlemeler
Yeni yılda Meclis gündemi: İşte beklenen düzenlemeler
Erdoğan: Sporun siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır
Erdoğan: Sporun siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır
Pasaport, ehliyet, cep telefonu harç tutarları belli oldu
Pasaport, ehliyet, cep telefonu harç tutarları belli oldu
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Dünya

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de günde 181 kadın ve çocuk öldürdü

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde günde en az 181 kadın ve çocuğu öldürdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 10:13, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 10:13
Yazdır
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de günde 181 kadın ve çocuk öldürdü

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 86 gündür sürdürdüğü saldırılarında 9 bin 100 çocuk ve 6 bin 500 kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Yüzde 70'i kadın ve çocuk, 7 bin kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu ifade edilen açıklamada, hastanelere ulaşan ölü sayısının 21 bin 822 olduğu, 56 bin 451 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.

Sağlık sektörüne yönelik ihlallere de yer verilen açıklamada, İsrail güçlerinin 312 sağlık çalışanı ve 40 sivil savunma görevlisini öldürdüğü aktarıldı.

Açıklamaya göre 106 gazeteci İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

İsrail güçleri 99 sağlık çalışanı ve 10 gazeteciyi alıkoydu, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,8 milyon kişi yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı kalabalık merkezlerde 355 bin bulaşıcı hastalık vakası tespit edildi.

İsrail ordusunun hava saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde 126 hükümet tesisi ile 92 okul ve üniversite yerle bir oldu, 285 okul ve üniversite kısmen yıkıldı. 65 bin konut, 119 cami ve 3 kilisenin tamamen yıkıldığı Gazze Şeridi'nde toplamda 290 bin konut zarar gördü.

İsrail ordusu, 142 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 53 sağlık merkezi ile 23 hastaneyi hizmet dışı bıraktı ve 104 ambulansı kullanılmaz hale getirdi.

Filistin'in kültürel mirasını hedef alan İsrail, saldırılarıyla Gazze'de 200 tarihi ve kültürel varlığı yıktı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber