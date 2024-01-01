Bastonunu alıp Galata'ya geldi

Tarihi camilerin ardından Galata Köprüsü'nde buluşan yüz binler, yürüyüşte sloganlar atarak terör örgütü PKK'yı ve İsrail zulmünü lanetledi.

İstanbul, yeni yılın ilk gününde tarihin en büyük yürüyüşlerinden birine sahne oldu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net