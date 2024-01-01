İstanbul'da yeni yılın ilk gününde trafik yüzde 1'e düştü
Yeni yılın ilk gününde yolların boş kaldığı İstanbul'da, trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü. Ayrıca metrobüs ve otobüs duraklarının da boş olduğu görüldü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2024 11:48, Son Güncelleme : 01 Ocak 2024 11:49
2024 yılına girilmesiyle beraber gece saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yerini sakinliğe bıraktı. Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da yollar ve toplu taşıma durakları boş kaldı. İBB'nin verilerine göre ise trafik yoğunluğu saat 10.45 itibarıyla yüzde 1 olarak ölçüldü.