İstanbul'da yeni yılın ilk gününde trafik yüzde 1'e düştü

2024 yılına girilmesiyle beraber gece saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yerini sakinliğe bıraktı. Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da yollar ve toplu taşıma durakları boş kaldı. İBB'nin verilerine göre ise trafik yoğunluğu saat 10.45 itibarıyla yüzde 1 olarak ölçüldü.