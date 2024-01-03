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Erdoğan'ın bu yılki ilk konuğu İranlı mevkidaşı Reisi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılki ilk konuğu İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi olacak. Reisi'nin resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Erdoğan-Reisi görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ikili ilişkiler ele alınacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Ocak 2024 08:13, Son Güncelleme : 03 Ocak 2024 08:11
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Erdoğan'ın bu yılki ilk konuğu İranlı mevkidaşı Reisi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lider diplomasisini bu yıl da sürdürecek.

Erdoğan'ın yarın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor.

İş birliği anlaşmaları imzalanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi'yi Beştepe'de resmi törenle karşılayacak.

İki lider önce baş başa görüşecek. Ardından Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8'inci toplantısına geçilecek.

O toplantıda ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım ve savunma sanayii gibi alanlardaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. Çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları imza altına alınacak.

İki lider Gazze'de kalıcı ateşkes için atılabilecek adımları görüşecek

Erdoğan-Reisi görüşmesindeki öncelikli gündem başlıklarından biri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak.

7 Ekim'den bu yana iki kez telefonla, bir kez de Özbekistan'da yüz yüze görüşen liderler, bölgedeki insani krizin son bulması ve kalıcı ateşkesin sağlanması için yapılabilecekleri konuşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çözüm önerilerini İranlı mevkidaşına aktaracak.

Erdoğan ve Reisi, Güney Kafkasya ve Suriye'deki gelişmeler ile terörle mücadele konusunu da ele alacak.

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