MOSSAD, kaos için terör ittifakını devreye sokuyor

- Filistin dışındaki direniş liderlerine yönelik suikast planları tutmayan İsrail yönetiminin, yeni bir tuzak hazırlığında olduğu öne sürüldü. Türkiye'nin "Sınırlarımız içindeki bir suikastın bedeli sizin için ağır olur çıkışı" ile geri adım atmak zorunda kalan Tel Aviv yönetiminin, MOSSAD'a yeni kaos görevi verdiği öğrenildi. İsrail'in hedefinin bir dizi terör ve toplumsal tahrik içerikli eylem olduğu belirtiliyor.

Bu doğrultuda bazı Yahudiler ile Yahudi kuruluşlara saldırı düzenlenip suçun Filistinlilerin üzerine yıkılacağı iddia edildi. İsrail istihbaratının, PKK ve DEAŞ benzeri terör aparatları ile toplumda infial uyandırıp kaosa zemin hazırlayacağı konuşuluyor. Plana göre partiler ve siyasetçilere yönelik suikastlarla Araplar ve Filistinliler hedef haline getirilecek. MOSSAD, bu yolla korumasız kalacak direnişçileri kolay hedef olarak ortadan kaldırmanın hesabını yapıyor.

HALK TAHRİK EDİLECEKGüvenlik kaynaklarından elde ettiğimiz bilgiler şöyle: MOSSAD, ertelemek zorunda kaldığı suikast benzeri eylemleri dolaylı yollardan hayata geçirmek için yeni bir ajanda hazırladı. İşgalci İsrail, yakın temasta olduğu terör örgütlerine Türkiye içinde bombalama, suikast ve toplumun hassas değerlerini sarsan eylemler yapma görevi verdi. Yahudileri hedef alacak saldırılardan Filistinliler sorumlu tutulacak. Bu adımla, Türkiye terör destekçisi ülke olarak lanse edilecek. Türkiye'den çıkması sağlanacak Filistinli yöneticiler, kolay lokma haline getirilip öldürülecek ya da yakalanıp İsrail'e götürülecek.Gazetemizin ulaştığı bilgilere göre, İsrail ve uzantılarının Türkiye'de sokakları hareketlendirmek için Arap düşmanlığını körükleyeceği öne sürüldü. İsrail'in gerilim stratejisinde Atatürk konusuna özel önem verdiği kaydediliyor. MOSSAD'ın, büstlere saldırı, sosyal medya tahrikleri ile infial uyandıracak saldırılara bel bağladığı belirtiliyor.

SINIR ÖTESİ ÜSLER HEDEFTE

Terör aparatları ile kaos ortamı hazırlamak isteyen MOSSAD'ın, geniş çaplı bir rapor hazırladığı iddialar arasında. Türkiye'nin Irak, Suriye gibi ülkelerdeki varlığı da hedefler arasında... MİT, TSK ve emniyet bu kapsamda teyakkuza geçirilirken Suriye'de birçok hücre çökertildi. Güvenlik kaynakları, bazı saldırıların doğrudan İsrail tarafından gerçekleştirilip Filistinli ve Arapların üzerine atılacağı bilgisini paylaştı. İsrail'in bazı STK, siyasi parti ve sosyal medya fenomenleri ile medya kuruluşlarına da kaos planı için mali destek sunduğu iddia edildi.

YILMAZ BİLGEN