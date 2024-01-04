Akademisyen ve bürokratlar kamu personel sistemini masaya yatırdı

Memur sen'in ev sahipliğinde düzenlenen Kamu Personel Sisteminin Dünü Bugünü Yarını Çalıştayında 3 oturum halinde kamu personel sistemi ayrıntılı olarak ele alındı

- "Kamu personel sistemi sahipsiz"

"Kamu Personel Sisteminin Genel Görünümü ve Yönetimi" başlıklı ilk oturumda, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşaviri Enes Polat konuşmacı olarak yer aldı. Hacı Bayram Tonbul ve Enes Polat, bütün kamu personelini kapsayan temel kanun niteliğinde bir düzenleme, politika yapıcı kurumlar, kamu personel sisteminin yönetimi ve teşkilat sistemine değindi.

1. Oturumda yer alan başlıklar müzakere edilirken genel olarak katılımcılar tarafından, kamu personel yönetiminin dağınık bir durum olduğuna, bu alanda koordinasyon eksikliği bulunduğuna, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin erişilebilir konumda olmadığına ve kamu personel sisteminin sahipsiz konumda olduğu tespitleri yapıldı.

- "Kamu personel verilerine ulaşılamıyor"

Çalıştay'ın ikinci oturumu "İstihdam ve Çalışma Koşulları" başlığı çerçevesinde gerçekleştirildi. İkinci Oturumun genel başlıkları "İstihdam sistemi, Personel alım sistemi, Çalışma koşulları ve iş barışı, Hizmet sınıfları ve Disiplin sistemi" oldu.

Prof. Dr. Onur Ender ASLAN konuşmasında; 4/A, 4/B ve diğer sözleşmeli personel, kamu işçileri ve diğer kamu görevlileri statülerine, memuriyete giriş ve adaylık sistemi, sınav sistemine, Hizmet sınıflarına, Kamuda insan kaynağı planlamasına ve disiplin sistemine değindi.

Uzman Kemal ÇELİK ise konuşmasında "Memur işi yapan kamu işçileri", "Ek ders ücreti karşılığı veya vekil olarak çalışanlar", "Kadro, Derece Sistemi", "Belediye ve İl Özel İdaresi personeli", "KİT personeli", "Çalışma ortamı ve koşulları" ve "Mobbing"e değindi

2. oturumda yer alan başlıklar müzakere edilirken genel olarak katılımcılar tarafından; kamu personel yönetiminde istihdam açısından çok parçalı bir görünüm olduğuna, sadece sözleşmeli personel açısından ele alındığında onlarca farklı sözleşmeli istihdam türü bulunduğun, kamusal istihdamı verilerinin yetersiz olduğuna, bu alanda derinlemesine analiz ve bilimsel çalışmalar yapabilmek için tüm kamu çalışanlarının statülerine, hizmet sınıflarına, kurumlarına vs. göre dağılımını gösteren istatistik verilere ihtiyaç duyulduğuna ancak bu verilere açık kaynaklar üzerinden dahi erişilemediğine değinildi.

- "Genel Müdür ile hizmetli arasındaki maaş farkı 7 kattan 3 kata düştü"

Üçüncü ve son oturumda "Kamuda Mali Haklar, Kariyer ve Emeklilik Sistemi" ele alındı. Bu genel başlık altında, "Kamuda mali haklar, maaş ve ücret politikası", "Kamuda üst düzey yöneticilik, görevde yükselme ve unvan değişikliği", "Emekli aylığı sistemi"ne değinildi.

Ankara Üniversitsi Mali Koordinatörü Şinasi Yurdakul konuşmasında; "Maaş ve ücret sistemi", "Ücret farklılıkları" ve "Emekli aylığı sistemi"ne değindi.

Akademisyen Doç. Dr. Süha Oğuz Albayrak ise "Kamuda üst düzey yöneticilik" ve "Görevde yükselme ve unvan değişikliği" konularını ele aldı.

3. oturumda yer alan başlıklar müzakere edilirken genel olarak katılımcılar, kamuda ücret dengesinin bozulduğuna, statüler ve unvanlar arasında ücret makası daraldığına, 2000'li yılların başında bir genel müdür ile en alt düzeydeki memur arasında yedi kat maaş farkı varken bu fark üç kata kadar indiğine, taşerondan kadroya alınan işçilerin ücret belirleniminde büyük sıkıntılar yaşandığına, üst kademe yöneticiliğine atanmada tek yetkili statüsüne geçildiği, üst kademe yöneticiliğe atanmada bir ara denetim mekanizması (örneğin TBMM plan bütçe komisyonunun onayı gibi) bulunmadığı, bu durumun hem kurumsal kapasite kullanımını zorlaştırdığı hem de kurum içi hiyerarşik yapıyı bozduğuna değinilmiştir.