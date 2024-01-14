AK Parti'nin ertelenen tanıtım toplantısı ne zaman yapılacak?
AK Parti'nin ertelenen tanıtım toplantısı ne zaman yapılacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye sandığa gidiyor: Listede adı olmayanlar ne yapmalı?
Türkiye sandığa gidiyor: Listede adı olmayanlar ne yapmalı?
Togg fırsatçısı firmalara ceza
Togg fırsatçısı firmalara ceza
Pençe-Kilit Operasyonu şehitlerine veda edildi
Pençe-Kilit Operasyonu şehitlerine veda edildi
Çalışma hayatıyla ilgili yeni kanun teklifi Meclis'e sunulacak
Çalışma hayatıyla ilgili yeni kanun teklifi Meclis'e sunulacak
MSB: Saldırı girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Saldırı girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi
Belediyeden kadrolu işçilere yüzde 100 zam
Belediyeden kadrolu işçilere yüzde 100 zam
İYİ Parti 8 ayda 6 milletvekili kaybetti
İYİ Parti 8 ayda 6 milletvekili kaybetti
Otomotiv üretimi 2023'te 1,5 milyonu buldu
Otomotiv üretimi 2023'te 1,5 milyonu buldu
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi: 14 gözaltı
Provokatif paylaşım yapan 126 hesap tespit edildi: 14 gözaltı
Kalleş pusuda oklar hep aynı adresleri gösteriyor
Kalleş pusuda oklar hep aynı adresleri gösteriyor
İBB itfaiyesindeki rüşvet tarifesi ortaya çıktı
İBB itfaiyesindeki rüşvet tarifesi ortaya çıktı
Emekli maaşına 'kök'ten çözüm
Emekli maaşına 'kök'ten çözüm
Konut yatırımı dolardan fazla kazandırdı
Konut yatırımı dolardan fazla kazandırdı
Pazartesi tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulacak
Pazartesi tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulacak
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 57 terörist etkisiz hale getirildi
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 57 terörist etkisiz hale getirildi
'Cizre Devlet Hastanesi ve morgu sivillere kapatıldı iddiası doğru değil'
'Cizre Devlet Hastanesi ve morgu sivillere kapatıldı iddiası doğru değil'
'Depremden sonra cesetler torbalarla taşındı' iddialarına ilişkin açıklama
'Depremden sonra cesetler torbalarla taşındı' iddialarına ilişkin açıklama
Güvenlik zirvesi: Güney sınırları boyunca "teröristan" kurulmasına izin verilmeyecek
Güvenlik zirvesi: Güney sınırları boyunca "teröristan" kurulmasına izin verilmeyecek
Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapanlara tutuklama kararı
Şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapanlara tutuklama kararı
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek
Şehitler için sabah namazında tüm camilerde dua edilecek
Valilik şehidin ailesinin çadırda yaşadığı haberlerini yalanladı
Valilik şehidin ailesinin çadırda yaşadığı haberlerini yalanladı
Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23'e yükseldi
Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23'e yükseldi
CHP'nin yarın yapacağı Tandoğan mitingi iptal edildi
CHP'nin yarın yapacağı Tandoğan mitingi iptal edildi
Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi pazartesi Meclis'e sunulacak
Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi pazartesi Meclis'e sunulacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli 1629 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli 1629 personel alacak
İstanbul itfaiyesinde rüşvet soruşturmasında yeni detaylar
İstanbul itfaiyesinde rüşvet soruşturmasında yeni detaylar
MİT, Avrupa'dan eleman toplayan Faik Aydın'ı etkisiz hale getirdi
MİT, Avrupa'dan eleman toplayan Faik Aydın'ı etkisiz hale getirdi
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti'nin ertelenen tanıtım toplantısı ne zaman yapılacak?

AK Parti'nin Ankara'da düzenleyeceği aday tanıtım toplantısı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden gelen acı haber üzerine ertelendi. Toplantının tarihi bu hafta belli olacak. AK Parti'de, aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 17'si büyükşehir, 48 ilin belediye başkan adayları açıklanacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 14 Ocak 2024 16:27, Son Güncelleme : 14 Ocak 2024 16:29
Yazdır
AK Parti'nin ertelenen tanıtım toplantısı ne zaman yapılacak?

AK Parti'de gözler ikinci aday tanıtım toplantısına çevrildi.

14 Ocak'ta yapılması planlanan tanıtım, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden gelen acı haber üzerine ertelendi.

Toplantının tarihi bu hafta belli olacak.

17'si büyükşehir 48 ilin belediye başkan adayı açıklanacak

AK Parti'nin aday tanıtım toplantısında 17'si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkan adayı tanıtılacak. Açıklanacak isimler arasında Ankara ve İzmir'in büyükşehir belediye başkan adayları da olacak.

Merakla beklenen bir diğer çalışma ise AK Parti'nin seçim beyannamesi..

Beyannamede; kültürel ve sosyal belediyecilik ile güvenli ve dirençli şehirler dahil 8 ana başlık yer alacak..

AK Parti, seçim beyannamesini aday tanıtımı dışında ayrı bir programda kamuoyuna duyurmayı planlıyor. Bu hafta, aday tanıtım toplantısının yanı sıra beyannamenin açıklanacağı tarihin de belli olması bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber