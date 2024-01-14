Süper Lig'e Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi damga vurdu
Süper Lig'in ikinci yarısı itibarıyla uygulanmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi bugün oynanan İstanbulspor - Konyaspor mücadelesinde devreye girdi. Yeşil-beyazlıların neredeyse milimetrelik ofsaytı sistem tarafından tespit edilerek kaydedilen gol geçerli sayılmadı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Ocak 2024 17:00, Son Güncelleme : 14 Ocak 2024 16:41
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile Konyaspor 0-0 berabere ayrıldı.
Karşılaşmada karşılıklı atılan her iki gol de Yarı Otomatik Ofsayt sistemi tarafından iptal edildi.
YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİNDEN MİLİMETRELİK KARAR
Mücadelenin 78. dakikasında Konyasporlu Cikhalleshi topu ağlarla buluşturdu. Ancak pozisyon öncesinde Soner'den gelen pas esnasında yarı otomatik ofsayt sistemi tarafından oyuncunun ofsaytta olduğu belirlenerek gol iptal edildi.
Mücadelenin 59. dakikasında da Ethemi'nin direkten dönen topunu tamamlayan Muammer'in ofsaytta olduğu tespit edilerek gol geçersiz sayıldı.