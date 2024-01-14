Süper Lig'e Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi damga vurdu

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile Konyaspor 0-0 berabere ayrıldı.

Karşılaşmada karşılıklı atılan her iki gol de Yarı Otomatik Ofsayt sistemi tarafından iptal edildi.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİNDEN MİLİMETRELİK KARAR

Mücadelenin 78. dakikasında Konyasporlu Cikhalleshi topu ağlarla buluşturdu. Ancak pozisyon öncesinde Soner'den gelen pas esnasında yarı otomatik ofsayt sistemi tarafından oyuncunun ofsaytta olduğu belirlenerek gol iptal edildi.

Mücadelenin 59. dakikasında da Ethemi'nin direkten dönen topunu tamamlayan Muammer'in ofsaytta olduğu tespit edilerek gol geçersiz sayıldı.