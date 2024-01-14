Sagiv Jehezkel'den skandal gol sevinci! Katil İsrail'in propagandasını yaptı: Kadro dışı bırakıldı
Trendyol Süper Lig'de oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçındaki bir gol sevinci büyük tepki çekti. Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golden sonra kolundaki bandaja çizdiği İsrail bayrağı ve 7 Ekim'in 100. günü yazısı ile fotoğraf verdi. Antalyaspor yaşanan skandalın ardından kamuoyuna açıklama yaptı ve Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verildiğini duyurdu. Jehezkel daha önce de Filistin için yapılacak saygı duruşunu reddetmiş ve bu nedenle kadroya alınmamıştı...
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'un 2. dakikada bulduğu gole Antalyaspor, 68. dakikada yanıt verdi.
GOL SEVİNCİ MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ
68. dakikada Safuri'nin sağ kanattan ceza sahası içine ortasında Jehezkel'in kafa vuruşu ağlarla buluştu ve maçın skorunu belirleyen gol geldi. Ancak golden çok Jehezkel'in yaptığı gol sevinci konuşuldu.
KATİL İSRAİL PROPAGANDASI YAPTI
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golden sonra kolundaki bandaja çizdiği işgalci İsrail bayrağı ve 7 Ekim tarihiyle fotoğraf verdi.
Antalyaspor'dan açıklama
📌 Kamuoyunun Dikkatine!Bitexen Antalyaspor (@Antalyaspor) January 14, 2024
Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar. pic.twitter.com/Bu67KF27zp