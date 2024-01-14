İstanbul'da yaya yollarını kullanan motosikletlere ceza kesildi

Polis ekipleri, Zeytinburnu ve Kadıköy sahillerinde yürüyüş yapılan yollarda motosiklet kullanımını önlemek için denetim yaptı.

Denetimlerde, yaya yolunu kullandığı tespit edilen motosiklet sürücülerinin ehliyet ve ruhsatlarını kontrol etti.

Zeytinburnu'ndaki denetimde 5 motosiklet sürücüsüne yaya yolunu kullandıkları gerekçesiyle toplam 43 bin 576 lira para cezası uygulandı.