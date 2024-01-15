Sultanbeyli'de tartıştığı kadını silahla vurarak yaralayan kişi intihar etti

Alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi'nde bir düğün salonunda Ahmet Taşan, eski kız arkadaşı olduğu öne sürülen K.T. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Ahmet Taşan'ın silahla ateş ettiği K.T. ağır yaralandı. Taşan daha sonra aynı silahla intihar etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Taşan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan K.T. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.