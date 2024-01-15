Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada, otomobildeki Ali Erdemir ile Fatma Zehra Özdil yaşamını yitirdi, sürücü ile araçtaki 37 haftalık hamile olduğu belirtilen Kezban Nur A, ağır yaralandı.

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