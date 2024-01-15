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Emekli zammı şubatta hesapta

Memur emeklisinin gerisinde kalan işçi ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 7,5-8'lik zam için çalışmalar sürüyor. Zam oranı, hafta içinde yapılacak Kabine toplantısında netleşecek. Farkların şubat ayı içinde ödenmesi bekleniyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 15 Ocak 2024 08:04, Son Güncelleme : 15 Ocak 2024 08:10
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Emekli zammı şubatta hesapta

AK Parti, emekli maaşlarında yapılacak iyileştirmeyi de içeren yasal düzenlemeyi bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunacak. Düzenlemenin, Meclis sürecinin ay içinde tamamlanacağı öğrenildi. Düzenleme, AK Parti tarafından imzaya açılan ve asgari ücret desteğini 500 liradan 700 lirayı çıkarmayı içeren ekonomiye ilişkin yasa teklifine eklenecek.

TEKLİF NELERİ İÇERİYOR?

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren teklif, bugün ya da yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Kısa çalışma ödeneğinde süre uzatımının yanı sıra işveren desteğinin de artırılmasını içeren düzenleme, önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek ardından Genel Kurul'a sevk edilecek. Hafta içinde toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde son şeklini alacak olan emekli zammı da ekonomiye ilişkin yasa teklifine eklenecek.

7-8 PUANLIK FARK ÖDEMESİ

Düzenlemeyle, işçi ve esnaf emeklisine 2023 enflasyon verisi esas alınarak yapılacak yüzde 37,56'lık zammın ilave artışla yüzde 45-46 düzeyine çekilmesi bekleniyor. Düzenlemenin, Meclis sürecinin ay içinde tamamlanması bekleniyor. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından oluşan 7-8 puanlık farkın da şubat ayı içinde emeklilerin hesaplarına işlenmesi öngörülüyor. Böylece işçi ve esnaf emeklisi maaş farklarını şubat ayı içinde alacak. Düzenlemenin onay için şubat öncesinde Cumhurbaşkanlığına gönderileceği ve en geç şubat başından önce yürürlüğe alınacağı bildirildi.Uğur Duyan / Yeni Şafak

Yüzde 50 beklentisi yükseldi, 'Emekli' Meclis'te

SSK ve BağKur emeklilerinin maaş zamlarının iyileştirilmesi Kabine'nin ardından TBMM'ye sevk edilecek.

Asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin 15 Ocak Pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor. Alının bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, asgari ücret desteğinin artırılması dolayısıyla yapılması gereken yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalarını tamamladı. Milletvekillerinin imzasına açılan kanun teklifine göre, asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak. Ayrıca kısa çalışma ödeneğine ilişkin de düzenleme gündeme gelecek.

Teklif, pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek teklif, komisyon sürecinin ardından TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde OVP ile ilgili açıklamalarının yer aldığı basın toplantısında çalışmaları bir araya toplayan düzenlemeyi kabine toplantısında değerlendirdikten sonra Meclis'e sunacaklarını ifade etmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına ilişkin "Bakanlığımız çalışıyor. Bir ön görüşme yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir, sonra bizim kanun teklifimize de koyarız. Belki üçüncü haftamızda bunu da netleştirmiş oluruz" ifadelerini kullanmıştı./Türkiye Gazetesi

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