Enerji verimliliğinde yeni dönem, aydınlatma direkleri şarj istasyonu oluyor

Türkiye Gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın, 2024-2030 yıllarını kapsayan 2. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ve 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı açıklamasının ardından enerjide yeni dönem başladı. Strateji belgesinde, Türkiye'nin GSYİH başına tüketilen enerji miktarının 2000 yılı değerine göre yüzde 42 azaltılması ve 2024-2030 döneminde toplamda 37,1 MTEP (milyon ton petrol eş değeri) birincil enerji tasarrufu sağlanması hedefi ortaya kondu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Strateji Belgesi'nde tanımlanan amaç ve hedeflerin takibinden ve gerekli koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olurken, Strateji Belgesi'ne bağlı olarak hazırlanan Eylem Planı'nda 61 eylem ve 265 faaliyete yer verildi. 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nda bulunan faaliyetlerden bazıları şöyle:

KONUT SATIŞINDA EKB: Gayrimenkul ilanlarında yapının Enerji Kimlik Belgesi (EKB) bilgisinin eklenmesi ve gayrimenkul sektöründeki sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak bilincin artırılması sağlanacak.

YEŞİL BİNALAR: Bina ve yerleşmelerin Ulusal Yeşil Bina-Yerleşme Sertifikası'na sahip olması özendirilecek ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek.

MÜFREDATA GİRECEK: Binalarda enerji verimliliği konusunun mühendislik ve mimarlık fakültelerinin müfredatlarına dahil edilmesi için çalışmalar yapılacak.

ALTERNATİF GAZLAR: Mevcut doğalgaz iletim ve dağıtım hatlarının alternatif gazları (sentetik gazlar, hidrojen vb.) taşımaya uygun hale getirilmesi için ilgili mevzuat çalışmaları yürütülecek.

AKILLI SAYAÇLAR: Milli Akıllı Sayaç Projesi kapsamında enerji tüketimi yüksek tüketicilerden başlayarak akıllı sayaçlar yaygınlaştırılacak ve uygulama dönemi sonunda akıllı sayaçların toplam sayaçlara oranı yüzde 25'i aşacak.

ARAÇ GİREMEYEN ALANLAR: Şehir merkezlerinde motorlu araç kullanımına kapalı, bisiklet ve yaya yolları ile alanlar oluşturulacak.

DÜŞÜK EMİSYONLU BÖLGELER: Şehirlerde düşük karbon emisyonlu bölgeler oluşturularak bu bölgelere büyük tonajlı araçların veya otomobillerin girmesini sınırlayan caydırıcı tedbirler alınacak.

DİREKLERDEN ŞARJ: Aydınlatma direği ünitelerinin şarj istasyonu olarak kullanılabilmesi için teknik şartnamelerde düzenlemeler yapılacak.

AKILLI TRAFİK IŞIKLARI: Araç ve insan yoğunluklarını tespit edebilen yapay zekaya dayalı uygulamaların kullanılması teşvik edilecek ve bu sayede sinyalizasyon sürelerinin ayarlanması için mekanizmalar geliştirilecek.

HIZLI YÜK TAŞIMACILIĞI: Çin-İpek Yolu örneğindeki gibi Yüksek Hızlı Tren hatlarında yük taşımacılığına yönelik çalışmalar yapılacak.

YENİLENEBİLİR İLE SULAMA: Sulamada güneş ve rüzgar enerjisi kullanımı desteklenecek.