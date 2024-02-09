A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu
Galler, İzlanda ve Karadağ ile B Ligi 4. Grup'ta yer alan ay-yıldızlı ekip, eylül, ekim ve kasım aylarında ikişer maç yapacak
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 13:44, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 13:45
UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele edecek ay-yıldızlılar, bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında ikişer maç oynayacak.
A Milli Takım'ın maç tarihleri ve saatleri (TSİ) şöyle:
6 Eylül:
21.45 Galler-Türkiye
9 Eylül:
21.45 Türkiye-İzlanda
11 Ekim:
21.45 Türkiye-Karadağ
14 Ekim:
21.45 İzlanda-Türkiye
16 Kasım:
20.00 Türkiye-Galler
19 Kasım:
22.45 Karadağ-Türkiye