İdare Amirine tahsis edilen TBMM'deki oda polis gözetiminde boşaltıldı

Meclis'te CHP'li İdare Amiri Uğur Bayraktutan'a tahsis edilen ancak CHP Grup Protokol Müdürü Şükran Kütükçü tarafından kullanılan oda, TBMM Genel Sekreterliğinin devreye girmesiyle polis gözetiminde boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, CHP Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçildiği için TBMM İdare Amirliği görevinden ayrılan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in yerine, CHP grubunda 18 Ocak'ta yapılan seçim sonucu Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan geldi.

Bayraktutan için CHP Grup katında bir oda tahsis edildi. Ancak CHP Grup Protokol Müdürü ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı dönemindeki özel kalem müdürü Şükran Kütükçü, odayı devretmedi.

Meclis'te başdanışman kadrosuyla görev yapan Kütükçü'nün uyarılara rağmen odayı boşaltmaması üzerine, Bayraktutan'ın girişimiyle TBMM Genel Sekreterliği devreye girdi.

TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı personeli, Meclis Koruma Dairesinde görevli polislerin nezaretinde Kütükçü'nün eşyalarını tahliye ederek odayı Bayraktutan'ın danışmanlarına teslim etti.

TBMM Genel Sekreterliği tarafından, başdanışman kadrosundaki Şükran Kütükçü hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi.