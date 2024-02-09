Togg T10X için test günleri düzenlendi

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl daha fazla kullanıcıyı T10X ile buluşturmak için çalışmalarını sürdüren şirket, 5 ilde test sürüşü günleri organize ediyor. Kullanıcılar, firmanın internet sitesi üzerinden randevu oluşturarak T10X'i daha yakından tanıma fırsatı buluyor.

Test günleri, 8-11 Şubat'ta İstanbul'da İSTMarina AVM'de, Sakarya'da Serdivan AVM'de, Bursa'da Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'nde, Ankara'da Bilkent Center'da gerçekleştirilecek.

Kullanıcılar, İstanbul'da 8-9 Şubat'ta Zorlu Center'da, 10-11 Şubat'ta İstanbul Yedimavi'de, Diyarbakır'da ise 9-12 Şubat'da Ceylan Karavil Park'ta test sürüşü yapabilecek.