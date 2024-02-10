Bakan Güler'in acı günü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler, 96 yaşındaki vefat etti. Güler, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2024 17:04, Son Güncelleme : 10 Şubat 2024 17:06
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler (96), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakanlar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Meclis Başkanvekili Celal Adan'la birlikte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve komutanlar katıldı.
Kılınan cenaza namazının ardından Güler'in naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
1928 yılında Bayburt'ta doğan Fikret Güler memur emeklisiydi.