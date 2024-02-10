Tırdan ayrılan dorse otoyolda ulaşımı aksattı

Ekipler, dubalar ve uyarıcı levhalarla yol güvenliğini sağladıktan sonra dorsenin kaldırılması için trafik akışını durdurdu.

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