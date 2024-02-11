23 yaşındaki Sara'nın cesedi metruk binanın bahçesinde bulundu
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde metruk binanın bahçesinde kadın cesedi bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sara Bükülmez'in (23) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2024 16:48, Son Güncelleme : 11 Şubat 2024 17:25
pekyol Mahallesi 462. Sokak'ta metruk binanın bahçesinde hareketsiz bir kadının yattığını görenler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sara Bükülmez'in (23) hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.