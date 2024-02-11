AK Parti seçim çalışmasına saldırıda 17 gözaltı
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 17 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 3 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini açıkladı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıya yönelik soruşturma sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin bilgi verirken gözaltı sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı.
Yerlikaya, "Saldırıdan hemen sonra emniyet birimlerimiz geniş çaplı tahkikat başlattı ve operasyonlar düzenlemeye başladı. 57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. 3 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonlarımız devam ediyor." dedi.
31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde de huzur ve güven içerisinde geçirmek için gerekli tedbirleri almaya devam edeceklerinin altını çizen Yerlikaya, "Biz şehir eşkıyalarına, organize suç örgütlerine, halkımızın huzurunu kaçırmaya çalışanlarla, milletimizin canına ve malına kast eden suç odaklılarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu kaçırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
UZUN NAMLULU SİLAHLARLA SALDIRI
Dün saat 16:30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaparken silahlı saldırı düzenlenmişti.
Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonrası kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatılmıştı.
MOBESE KAYITLARI İNCELENDİ
Emniyette 150 kişilik kamera ekibi MOBESE kayıtlarını incelemeye almıştı.
1 VATANDAŞ AĞIR YARALANDI
Saldırıda ağır yaralanan vatandaşın tedavisi ise sürüyor.