Döner sermayede çalıştırılmak üzere usta öğretici görevlendirilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 24.01.2024 tarih ve 95164543 sayılı görüş yazısında; "Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan Milli Eğitim Bakanlığının (Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 06.08.2021 tarihli ve 29167244 sayılı görüş yazısında; "...Doğrudan döner sermayede çalıştırılmak üzere usta öğretici görevlendirilmesi söz konusu değildir..." denilmekte olup ders görevini fiilen yerine getirmeksizin yalnızca okulun döner sermaye işletmesinde usta öğretici görevlendirilmesi mümkün görülmemektedir.

Ayrıca, Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden; adı geçen okulun Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ile Yiyecek İçecek Hizmetleri alanlarında öğretmen ihtiyacının bulunmadığı ancak Denizcilik alanında 8 öğretmen normunun yanı sıra 1 öğretmenin görev yapması sebebiyle, ihtiyaç duyulması halinde Denizcilik alanında Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmak şartıyla usta öğretici görevlendirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu açıklamalara göre;

1- Döner sermayede çalıştırılmak üzere usta öğretici görevlendirilemez.

2- İhtiyaç halinde derslere girmek üzere usta öğretici görevlendirilebilir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR