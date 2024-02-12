Dolar 30,70 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 30,6840 30,6850 30,7060 30,7070 Avro 33,1060 33,1070 33,1020 33,1030 Sterlin 38,7320 38,8490 38,7740 38,8990 İsviçre Frangı 35,0420 35,2180 35,0480 35,2230 ANKARA ABD Doları 30,6540 30,7340 30,6760 30,7560 Avro 33,0660 33,1460 33,0620 33,1420 Sterlin 38,6720 38,8820 38,7140 38,9240