Dolar 30,70 TL'ye yükseldi
Haftaya değer kazancıyla başlayan dolar, günü 30,70 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2024 18:37, Son Güncelleme : 12 Şubat 2024 18:38
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|30,6840
|30,6850
|30,7060
|30,7070
|Avro
|33,1060
|33,1070
|33,1020
|33,1030
|Sterlin
|38,7320
|38,8490
|38,7740
|38,8990
|İsviçre Frangı
|35,0420
|35,2180
|35,0480
|35,2230
|ANKARA
|ABD Doları
|30,6540
|30,7340
|30,6760
|30,7560
|Avro
|33,0660
|33,1460
|33,0620
|33,1420
|Sterlin
|38,6720
|38,8820
|38,7140
|38,9240