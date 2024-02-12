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Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü, silahlı saldırıya uğradı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, silahlı saldırıya uğradı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Şubat 2024 13:26, Son Güncelleme : 12 Şubat 2024 13:52
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Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü, silahlı saldırıya uğradı

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, belediyede uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Belediyenin merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki hizmet binasında, Özel Kalem Müdürlüğüne giren M.G (44), burada Müdür Vekili Samet Güdük'e tabancayla ateş etti.

Ağır yaralanan Güdük, kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis, zanlıyı yakaladı.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Güdük'ün ameliyata alındığı belirtilerek, "Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli suç aletiyle olay akabinde yakalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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