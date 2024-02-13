Velileri okula çekmek için tavuklu pilav ikram ettiler

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Bağlıca Halil Duran Okul İlköğretim Kurumlarındaki öğretmenler okulda velileri daha çok görmek istedikleri için kendi aralarında topladıkları parayla 20 kilo tavuk eti ve 20 kilo pirinçten okulda tavuklu pilav hazırlayıp veliler ve öğrencilerle birlikte öğle yemeğinde buluştular.

Okul bahçesinde 250 kişiye verilen yemek sonrasında öğretmenler veli toplantısı yaparak öğrencilerin durumları hakkında ailelerini bilgilendirdi.

Okulda düzenlenen etkinliğe Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ve şube müdürleri de katıldı.

Sarıgöl Bağlıca Halil Duran İlköğretim Kurumları Müdürü Ahmet Balamutcu, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olarak velilerimi sıkça okulda görmek istiyoruz. Bu nedenle öğretmen arkadaşlarımızın katkılarıyla tavuklu pilav ikramı yaptık. Gerçekten velilerin tümü katıldı. İkramın ardından öğretmenlerimiz velilerimizle toplantı yaparak öğrencilerin durum değerlendirmesini gerçekleştirdi. Bizler velilerimizi daha sık okulumuzda görmek istiyoruz. Biliyoruz ki öğrencinin okuldaki başarısı okul ve veli iş birliğinde gerçekleşir." dedi.