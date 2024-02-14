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MEB'den ara tatil kararı! Tatil süresi kısalıyor, okul süresi artıyor

MEB, kasım ve nisan aylarındaki birer haftalık ara tatil uygulamasını devam ettirme kararı aldı. Öte yandan 180 olan eğitim iş günü süresi uzatılacak. Öğrencilerin yılda 200 gün okula gidecek şekilde bir takvim oluşturulması için çalışmalara başlandı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 08:11, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 09:36
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MEB'den ara tatil kararı! Tatil süresi kısalıyor, okul süresi artıyor

Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği ara tatillerin devam edip etmeyeceğine yönelik detaylara ulaşıldı. Kasım ve nisan aylarındaki ara tatiller uygulanmaya devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ara tatillerle ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacak. Ara tatil uygulaması önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

Öte yandan MEB eğitim-öğretim yapılan iş günlerini uzatmak için bir çalışma hazırlığında. Yani tatiller devam edecek ancak öğrenciler daha uzun süre okula gidecek. 180 olan eğitim-öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması hedefleniyor. Daha önce duyurulan takvime göre 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı, 9 Eylül 2024'te başlayacak. Toplam eğitim iş gününün yaz tatilinden kısılarak uzatılması planlanıyor.

160 GÜNE DÜŞÜYOR

Türkiye'de eğitim-öğretim iş günü birinci dönem 90, ikinci dönem de 90 olmak üzere toplam 180 gün. Eğitim iş günü resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ile hafta sonu tatilleri çıkarılarak hesaplanıyor. Başka bir deyişle, öğrenciler bir eğitim-öğretim dönemi içinde toplam 180 gün okula gidiyor.

Ancak bu süre kar tatilleri, hava muhalefeti gibi nedenlerle daha da kısalıyor. Tatil öncesi ve sonrası birer hafta da dersler açısından verimsiz geçtiği için aslında 180 olan eğitim iş günü en az 160 güne düşüyor. Gelişmiş ülkelerde ise bu süre 200 günün üzerinde.

Finlandiya, Hong Kong, Almanya, Yeni Zelanda'da bir öğrenci yılda 190 gün okula gidiyor. Singapur'da 193 gün, Kanada ve Şanghay'da 194 gün, Hollanda'da 200 gün, Japonya'da 210 gün, Güney Kore'de ise 220 gün okula gidiliyor.

YAZ TATİLİ KISALABİLİR

Eğitim ve öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması için yaz tatili süresinden kısılabileceği öğrenildi. Türkiye'de yaz tatili süresi ara tatil uygulamasından önce 13 haftaydı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren bu süre 11 haftaya indi. Ancak diğer ülkelerle kıyaslandığında bu süre hala oldukça uzun.

Yeni Zelanda 5-6 hafta, Güney Kore, Japonya, Hollanda, Singapur, Hong Kong 6 hafta, Almanya 6-6.5 hafta, Tayvan, Şanghay 9 hafta, Finlandiya ve Amerika 10-11 hafta, Estonya ise 11.5 haftalık yaz tatili süresine sahip. İsveç'te öğrenciler 10 hafta, İngiltere'de ise 6 hafta yaz tatili yapıyor.

Ceyda Karaaslan

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