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Üzerine kamyon düşen eve bu sefer de tır çarptı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Üç Yol Kavşağı'nda meydana gelen kazada, meşcubat yüklü bir tır, frenlerinin boşalması sonucu evin ikinci katına çarptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 12:31, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 12:38
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Üzerine kamyon düşen eve bu sefer de tır çarptı

D-100 karayolu Koyulhisar ilçesi Üç yol kavşağındaki rampadan inerek D-100 karayoluna bağlanan ağır tonajlı araçlar, çeşitli sebeplerle yoldan çıkarak evlere zarar veriyor.

Son olarak dün gerçekleşen kazada, İ.Ş'nin kontrolündeki meşrubat yüklü tır, frenlerinin boşalması sonucu yoldan çıkarak evin ikinci katına çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, bir bölümü kullanılamaz hale gelen evde kimsenin bulunmaması olası can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti.

2023 yılında meydana gelen kazada da aynı evin duvarına kamyon çarpmıştı. Kazada kamyon şoförü ağır yaralanmıştı.

Yaşanan kazalardan dolayı Şerif Fırtına ve ailesi evden taşınmak zorunda kaldı.

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