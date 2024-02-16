Üzerine kamyon düşen eve bu sefer de tır çarptı

Yaşanan kazalardan dolayı Şerif Fırtına ve ailesi evden taşınmak zorunda kaldı.

Son olarak dün gerçekleşen kazada, İ.Ş'nin kontrolündeki meşrubat yüklü tır, frenlerinin boşalması sonucu yoldan çıkarak evin ikinci katına çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, bir bölümü kullanılamaz hale gelen evde kimsenin bulunmaması olası can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net