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Ara eleman sıkıntısı büyüyor: Berberler çırak bulamıyor

Resmi verilere göre Türkiye'de iş arayan insan sayısı üç milyonun üzerinde. Ancak hizmet ve üretim alanındaki bazı sektörler ve meslek dallarında, yüksek oranda personel açığı yaşanıyor, çırak yetişmiyor. O mesleklerden biri de berberler. Çırak bulamayan işletme sahipleri, kadınların da berberlik yapabildiğine dikkat çekiyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Şubat 2024 13:29, Son Güncelleme : 16 Şubat 2024 13:32
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Ara eleman sıkıntısı büyüyor: Berberler çırak bulamıyor

Lokantalar garson, terziler yamak, berberler çırak bulamıyor...

Resmi verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 8,9. Hizmet ve üretim alanında yüksek oranda ara eleman sıkıntısı yaşanıyor, zanaat gerektiren meslek dallarında genç usta yetişmiyor.

"Eskiden çırak taleplerini geri çeviriyorduk. Şimdi eleman için sağdan soldan rica ediyoruz." diyen berber Ercüment Fatih Sakin, şimdiki gençlerin sabırsız olduğunu hemen patron olma hayali taşıdıklarına gönderme yaptı.

İstanbul Erkek Berberleri esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, "4+4+4 şeklinde uygulanan eğitim sisteminden sonra mesleğimiz lise mezunu oluyor, ondan sonra bizim mesleğe geldiklerinde de, ağaç yaşken eğilir hesabı, olmuyor." dedi.

Berber çırağı olarak meslek hayatına başlayan bir kişi, yeteneklerine ve çalışmasına bağlı olarak kazancını artırabiliyor.

KADINLAR DA BERBER OLABİLİR

Berber Ercüment Fatih Sakin; çıraklar saç yıkama, sakal alma gibi işlemlerle meslekte kademeli yükselebiliyor. Ama kalfa olduğu zaman en az asgari ücretin iki katı para kazanabiliyor." diyerek ailelere şu sözlerle seslendi:

"Çocuğunuz varsa erkek-kız demeyin. 'Bu işi erkek yapar' düşüncesi artık geçerli değil. Avrupa'ya baktığımızda bu işin ayrımının olmadığını görüyoruz."

EĞİTİM SİSTEMİNE DÜZENLEME TALEBİ

Berberler gençlerin yetişmesi için eğitim sisteminde yeni bir düzenleme ve daha önce çıraklara teşvikin devamını talep ediyor.

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