Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

İçişleri Bakanlığından:

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE SAHİP ARAÇLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/2/2021 tarihli ve 31383 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine "afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile doğalgaz acil müdahale araçları" ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan "araçlar ile doğalgaz acil müdahale araçlarında" ibaresi "araçlarda" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.