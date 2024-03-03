Müslüm Gürses vefatının 11. yılında mezarı başında anıldı

Gürses'in kabri başında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Sevenleri, Gürses'in kabri başında hatıra fotoğrafı çektirirken, Müslüm Gürses için lokma ve tost dağıtıldı.

İstanbul'dan ve şehir dışından gelen sevenleri Gürses'i anmak için Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaydı.

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