'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran çeteye operasyon: 20 gözaltı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Yerel seçimlere bir hafta kaldı
Yerel seçimlere bir hafta kaldı
Moskova'da terör saldırısı: 60 ölü, 100'den fazla yaralı
Moskova'da terör saldırısı: 60 ölü, 100'den fazla yaralı
TFF, Süper Kupa'nın tarihini açıkladı
TFF, Süper Kupa'nın tarihini açıkladı
Muğlada'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğlada'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Emekliyi promosyon heyecanı sardı
Emekliyi promosyon heyecanı sardı
Denklikte 'sıralama' kriteri getirildi, kolay diploma devri kapandı
Denklikte 'sıralama' kriteri getirildi, kolay diploma devri kapandı
İstanbul'da trafik kazasında polis memuru şehit oldu
İstanbul'da trafik kazasında polis memuru şehit oldu
'Ziraat Bankası'nda usulsüz altın alımı yapıldı' iddiası yalanlandı
'Ziraat Bankası'nda usulsüz altın alımı yapıldı' iddiası yalanlandı
MEB: 100 bin okulda yerli elektronik posta sistemi kullanılacak
MEB: 100 bin okulda yerli elektronik posta sistemi kullanılacak
Bakan Koca: Randevu alıp gelmeyenlerle ilgili çalışma yaptık
Bakan Koca: Randevu alıp gelmeyenlerle ilgili çalışma yaptık
Dolar yeniden 32 TL'yi geçti
Dolar yeniden 32 TL'yi geçti
Deprem konutlarında bayrakları atan çalışanlara soruşturma
Deprem konutlarında bayrakları atan çalışanlara soruşturma
Beli silahlı veliden teneffüste öğretmene darp
Beli silahlı veliden teneffüste öğretmene darp
BDDK'dan taşıt kredileri ile ilgili yeni karar
BDDK'dan taşıt kredileri ile ilgili yeni karar
RTÜK'ten radyo ve televizyonlara seçim uyarısı
RTÜK'ten radyo ve televizyonlara seçim uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin sıkıntılarını çözeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin sıkıntılarını çözeceğiz
Faizde 22 yılın en yüksek seviyesi görüldü
Faizde 22 yılın en yüksek seviyesi görüldü
Goldman: Enflasyonda sert düşüş bekliyoruz
Goldman: Enflasyonda sert düşüş bekliyoruz
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak
591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
Yağışlar içme suyu barajlarında doluluk oranını artırdı
Yağışlar içme suyu barajlarında doluluk oranını artırdı
Tartıştığı sürücüye emniyet mensubuyum diyen kişi gözaltına alındı
Tartıştığı sürücüye emniyet mensubuyum diyen kişi gözaltına alındı
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
YRP'de kriz: Kurum'u desteklemeliyiz diyen isim disipline sevk edildi
YRP'de kriz: Kurum'u desteklemeliyiz diyen isim disipline sevk edildi
Turgut Altınok: Mansur Yavaş bu kadar reklam parasını nerden buldu?
Turgut Altınok: Mansur Yavaş bu kadar reklam parasını nerden buldu?
Merkez'den proaktif adım
Merkez'den proaktif adım
Kira vergisi ilk taksit ödemesinde son 10 gün
Kira vergisi ilk taksit ödemesinde son 10 gün
İşte FETÖ'nün siyaset mahrem yapılanması
İşte FETÖ'nün siyaset mahrem yapılanması
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran çeteye operasyon: 20 gözaltı

Diyarbakır ve İstanbul'da araç alışverişi yapmak isteyen kişileri 'sazan sarmalı' yönetimyle dolandıran şebekeye yönelik operasyonda yakalanan 20 şüpheli tutuklandı. Şüphelilere ait 9 milyon 200 bin TL değerindei ev, depo ve otomobillere el konuldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Mart 2024 09:40, Son Güncelleme : 23 Mart 2024 09:33
Yazdır
'Sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran çeteye operasyon: 20 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ikinci el araç alışverişi yaparken dolandırılan mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Çalışmada, şüphelilerin Diyarbakır ve İstanbul'da 'Sazan sarmalı' yöntemiyle otomobil dolandırıcılığı yaptığını tespit etti. Polis, şebekenin ikinci el araç ilanı veren kişiyi arayıp, araç satın almak istediğini söyleyerek görüşmek istediğini, aynı ilan ile aracı satılık olarak internete vererek farklı alıcıyla uygun fiyata anlaşıp görüştüğünü ortaya çıkardı.

Şebekenin, aynı zamanda alıcı ile satıcıyı görüştürüp notere geleceğini, parayı da kendi hesabına atmasını söylediği belirlendi. Polis, kimliklerini belirlediği şüphelileri düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı. 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

9 milyon 200 bin lira değerinde taşınır ve taşınmaza el kondu

Polis, şebeke üyelerinin hesaplarında inceleme yaptı. Polis, tapu, sigorta kayıtları, banka hesap hareketleri, şirket varlıkları, şans oyunları gelirleri, kara, hava ve deniz taşıtları ile kripto para varlıklarını araştırdı. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen 2 daire, 1 iş yeri, 1 depo, 2 araç olmak üzere toplam 9 milyon 200 bin TL değerindeki taşınır ve taşınmazına el kondu.

Öte yandan polis, şebekenin elde ettiği paraları dövize çevirirken görüntülerini de tespit etti. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda bulunan ruhsatsız tabancalar ve telefonlara da el konuldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber