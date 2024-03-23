TFF, Süper Kupa'nın tarihini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan 2024 Pazar akşamı oynanacak Süper Kupa müsabakasının tarihinde değişikliğe gitmedi.

TFF'DEN SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

TFF'den Süper Kupa maçının tarihine ilişkin yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.