2024-YDS/1 Sınavı soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı

Sınav, 81 sınav merkezinde, saat 10.15'te başladı ve 180 dakika sürdü. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınavda, emniyet personeli dahil 17 bin 519 kişi görev yaptı. 111 bin 803 adayın başvurduğu sınav için 81 ilde 402 bina ve 4 bin 974 salon kullanıldı.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri saat 10.00'a kadar açık bulunduruldu.

Sınava en fazla başvuru 96 bin 757 ile İngilizce, 8 bin 282 ile Arapça, 4 bin 136 ile Almanca dillerinde yapıldı. YDS/1, 20 dilde gerçekleştirildi.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinden sınava katılacak adaylara çoktan seçmeli 80 soru soruldu. Diğer dillerden sınava katılan adaylara, yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde uygulama yapıldı.

Sınav sonuçları, 25 Nisan'da açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.

24 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 24 Mart 2024 tarihinde saat 14.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 3 Nisan 2024 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2024-YDS/1 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)