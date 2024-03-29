Kısa dönem askerlik süresini borçlanmak 5434 kapsamına dahil eder mi?

Soru: 2007 yılına kadar sigortalı bir işte çalıştıktan sonra 2007 yılında kısa dönem (6 ay) askerlik yaptım. İlk memurluğa girişim 28.02.2009 tarihidir. 6 aylık askerlik borçlanması yaptığım takdirde memurluk başlangıç tarihi 01.10.2008 öncesine çekilebilir mi ve 5434 sy kanun kapsamına girmiş olur muyum? Teşekkür ederim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Sitemizde zaman zaman yapmış olduğumuz değerlendirmelerimizi ziyaretçimizin sorusu üzerine kısa ve net açıklamalarla bir kez daha yapmaktayız.

Memurların 5434 sayılı Kanun sisteminde emekli aylığı bağlanması için mutlaka 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk, memurluk hizmeti kapsamına giren yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi hizmetlerin olması gerekmektedir. Bu şekilde hiç hizmeti olmayanlar ise 5510 kapsamına girerler.

Özetle, 1 Ekim 2008 tarihinden önce fiili olarak memurluk görevinde veya memurluk görevinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik, vekil imamlık gibi bir görevde çalışılmadığı sürece, sadece borçlanma yoluyla memurluk başlama tarihi 1 EKİM 2008 tarihinden önceye çekilmemekte, dolayısıyla da 5434 sayılı Kanun kapsamına girilmemektedir.



Nitekim, konu ile ilgili olarak zaman zaman yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için;

https://www.memurlar.net/haber/1027030/askerlik-borclanmasi-yapmak-memuru-5434-kapsamina-dahil-eder-mi.html

https://www.memurlar.net/haber/1083859/borclanma-ile-5434-kapsamina-girilmez.html

https://www.memurlar.net/haber/808207/askerlik-suresini-borclanmak-memuru-5434-lu-yapar-mi.html

https://www.memurlar.net/haber/1084672/sgk-nin-2023-2026-sayili-genelgesi-5510-lu-memuru-borclanma-ile-5434-kapsamina-dahil-eder-mi.html

https://www.memurlar.net/haber/1093427/askerlik-borclanmasi-iscileri-eyt-kapsamina-alinirken-memurlar-icin-neden-uygulanmaz.html#:~:text=%C3%96ncelik%20olarak%20mutlaka%20askerlik%20s%C3%BCrelerinin,da%20EYT%20kapsam%C4%B1na%20dahil%20etmez.

Adreslerimiz ziyaret edilebilir.

