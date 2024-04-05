Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Rıdvan GÜNDOĞDU'nun Seçilmesi Hakkında Karar
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Yargıtay Üyesi Rıdvan GÜNDOĞDU'nun Seçilmesi Hakkında Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 02:01, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 02:04
YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLLİĞİNE
SEÇME KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/88
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154 üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32 nci maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından, Yargıtay Üyesi Rıdvan GÜNDOĞDU seçilmiştir.
4 Nisan 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI