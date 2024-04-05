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2024 yılı atama izinleri bir türlü yayınlanmadı!

Kurumlar arası geçiş yapmak için dört gözle Cumhurbaşkanlığından atama izinlerinin serbest bırakılmasını bekleyen adayların durumları halen belli değil!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Nisan 2024 10:30, Son Güncelleme : 05 Nisan 2024 10:08
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2024 yılı atama izinleri bir türlü yayınlanmadı!

Bildiğiniz üzere, 1 Mart 2024 tarihli "Cumhurbaşkanlığından 2024 yılı Atama İzin Dağıtımı Bekleniyor" başlıklı haberimizde, kamu kurumları başta olmak üzere naklen atanmak üzere müracaatta bulunacak vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanacak atama izin dağılımını beklediğini, eş ve sağlık mazereti başta olmak üzere zorunlu tayin sebeplerinden dolayı kurum değiştirmek durumunda olanların mağduriyetlerinin düşünülerek 2024 yılına ait atama izin dağıtımının Cumhurbaşkanlığı tarafından bir an evvel yapılmasının elzem olduğunu gündeme taşımıştık.

Ancak, her zaman Şubat ayı içerisinde yapılan bu işlemin her geçen gün gecikmesi ve tayin bekleyen memurların mağduriyetlerine dikkat çekmek adına 14 Mart 2024 tarihli "Atamalar Durdu! Kamu Kurumları 2024 yılı Atama İzinlerini Halen Bekliyor" başlıklı yazımızda, atama izinlerinin dağıtımının her geçen gün gecikmesinin mağduriyetleri artırdığı, istisna atamalar diye tabir ettiğimiz birçok atama işleminin de bu kararın yayımlanmamasından dolayı beklediğini ifade etmiştik.

Geldiğimiz noktada, her yıl olağan olarak Şubat ayında yayımlanan bu kararın seçim sürecine kurban edildiğini görüyoruz.

Birçok kamu görevlisi eş ve sağlık mazereti başta olmak üzere kurumlar arası nakil kontenjanları serbest bırakılmadığı için yer değişikliği işlemini gerçekleştirememiştir.

Halbuki belirlenecek ilk grup sınırlı sayıdaki atama izinleri zaten memur olarak görev yapanların farklı bir kamu kurumuna geçişine imkan vermektedir.

Özetle, bütçeye de bir yük getirmemektedir.

Böyle basit bir meselenin seçim döneminde gereksiz bir mağduriyet yaratmasına anlam verememekle birlikte seçim gündeminden çıktığımız bugünlerde öncelik verilecek konulardan birisi olacağını ümit ediyoruz.

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