Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 09 Nisan 2024 18:48, Son Güncelleme : 09 Nisan 2024 18:46
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile telefonda görüştü.
Görüşmede Türkiye ve Irak ilişkileri, terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel konular ele alındı. İki lider görüşmede, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.