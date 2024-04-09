Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye ve Irak ilişkileri, terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel konular ele alındı. İki lider görüşmede, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.