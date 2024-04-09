Düzce'de motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Düzce'de motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2024 18:59, Son Güncelleme : 09 Nisan 2024 18:51
R.A.U. idaresindeki 81 ADE 757 plakalı motosiklet, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Karaca mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şen'e (53) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ve motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Şen, kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsünün de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.