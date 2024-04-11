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Sahte rapor alıp tatile gitti, 15 yıl hapsi isteniyor

Konya'da fizyoterapist Sait U. (37), hastaneye gitmeden 4 gün iş göremez raporu alıp, tatile gidince olanlar oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Nisan 2024 12:02, Son Güncelleme : 11 Nisan 2024 12:05
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Sahte rapor alıp tatile gitti, 15 yıl hapsi isteniyor

Özel bir rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist olarak çalışan Sait U., 2022 Temmuz'da merkezin sahibi Mehmet Evrim'i arayıp hasta olduğunu, işe gelemeyeceğini söyledi ve 4 gün iş göremezlik raporu gönderdi.

Mehmet Evrim, raporun 4 gün olması, hastane veya eve ziyarete gelme teklifini Sait U.'nun kabul etmemesinden şüphelenip durumu araştırdı. Çalışanı Sait U.'nun, raporun düzenlendiği Çumra Devlet Hastanesi'ne hiç gitmediğini ve o tarihte de Mersin'de plajda çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını belirleyen Evrim, önce Çumra Kaymakamlığı'na sonra da Çumra Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kaymakamlık ve savcılık soruşturmaya izin vermedi. Evrim, daha sonra Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İtirazın kabul olması üzerine de Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Sait U.'nun işine de son verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, olayla ilgili başlattığı soruşturmada hastanedeki görüntü ve sesli güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde hemşire Esra T.'nin bir arkadaşına raporun lazım olduğunu söylediği, doktor Ömer Tayyip Ç.'nin ise 'Veririm olur' dediği tespit edildi. Görüntüler aracılığıyla Sait U.'nun o gün hastanede olmadığı saptandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan alınan raporda da Sait U.'nun olay günü Esra T.'yi 3 kez telefonla aradığı ve baz istasyonu sinyallerine göre de Mersin'de olduğu belirlendi.

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