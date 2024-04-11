Öğrenciler üniversite özel sektör işbirliğiyle hem öğreniyor hem kazanıyor

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Sahte rapor alıp tatile gitti, 15 yıl hapsi isteniyor
Sahte rapor alıp tatile gitti, 15 yıl hapsi isteniyor
'Terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına gelmiştir'
'Terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına gelmiştir'
Kırsalda Mehmetçik'in yakın dostu, 'Yıkı'
Kırsalda Mehmetçik'in yakın dostu, 'Yıkı'
Hüzün ve sevinç bir arada! 400 milyon için buruk bayram
Hüzün ve sevinç bir arada! 400 milyon için buruk bayram
Meteoroloji haritayı güncelledi: Cumartesi günü değişiyor
Meteoroloji haritayı güncelledi: Cumartesi günü değişiyor
Dünyada ilk olacak! 300 bin suçluya biyometrik takip geliyor
Dünyada ilk olacak! 300 bin suçluya biyometrik takip geliyor
Özel yeteneğe özel atölye: 170 yapay zeka atölyesi kuruldu
Özel yeteneğe özel atölye: 170 yapay zeka atölyesi kuruldu
Vali Şahin'den turizm hedefi: Antalya, yeni bir rekor kırmış olacak
Vali Şahin'den turizm hedefi: Antalya, yeni bir rekor kırmış olacak
İstanbul gerçeği! Kar artık sürpriz olacak
İstanbul gerçeği! Kar artık sürpriz olacak
Erdoğan: Gazze'ye en fazla yardım yapan ikinci ülkeyiz
Erdoğan: Gazze'ye en fazla yardım yapan ikinci ülkeyiz
Bakan Bayraktar: Gabar'da petrol üretimde rekor kıracağız
Bakan Bayraktar: Gabar'da petrol üretimde rekor kıracağız
YSK'de olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 karar açıklandı
YSK'de olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 karar açıklandı
'Yapamazsın' diyenlere inat ilçenin ilk kadın muhtarı oldu
'Yapamazsın' diyenlere inat ilçenin ilk kadın muhtarı oldu
2 yıl içerisinde yerli ve milli tren seti sayımız 25'e ulaşacak
2 yıl içerisinde yerli ve milli tren seti sayımız 25'e ulaşacak
Özel harekat polislerine zırhlı kıyafet tasarladı!
Özel harekat polislerine zırhlı kıyafet tasarladı!
Telefon veya internet dolandırıcılığı ile ilgili 50 bin dava var!
Telefon veya internet dolandırıcılığı ile ilgili 50 bin dava var!
Dizel bir sedan otomobilin yıllık masrafı 160 bin lira...
Dizel bir sedan otomobilin yıllık masrafı 160 bin lira...
AK Parti bu bayram küskünlerle barışacak!
AK Parti bu bayram küskünlerle barışacak!
Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul ve Ankara için yeni tedbirler
Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul ve Ankara için yeni tedbirler
Bakanlıktan İstanbul'a metro yatırımı: Erdoğan imzayı attı...
Bakanlıktan İstanbul'a metro yatırımı: Erdoğan imzayı attı...
Bakan Bolat: Türkiye İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu
Bakan Bolat: Türkiye İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu
Kırmızı et fiyatları yükseldi, vatandaşın tercihi değişti
Kırmızı et fiyatları yükseldi, vatandaşın tercihi değişti
DMM 'İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor' iddiasını yalanlandı
DMM 'İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor' iddiasını yalanlandı
Bayram öncesinde çikolatada hile uyarısı
Bayram öncesinde çikolatada hile uyarısı
Oto yıkama ücretleri ikiye katlandı
Oto yıkama ücretleri ikiye katlandı
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
YSK bugünkü itirazları karara bağladı
YSK bugünkü itirazları karara bağladı
Araçlarda karakutuya geçiş temmuzda
Araçlarda karakutuya geçiş temmuzda
Trabzon-Suudi Arabistan direkt uçuşları başlıyor
Trabzon-Suudi Arabistan direkt uçuşları başlıyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

Öğrenciler üniversite özel sektör işbirliğiyle hem öğreniyor hem kazanıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü son sınıf öğrencileri, mesleklerini cam seralarda uygulamalı öğrenerek kazanç elde ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2024 12:08, Son Güncelleme : 11 Nisan 2024 12:10
Yazdır
Öğrenciler üniversite özel sektör işbirliğiyle hem öğreniyor hem kazanıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü son sınıf öğrencileri, mesleklerini cam seralarda uygulamalı öğrenerek kazanç elde ediyor.

Cumhuriyet Üniversitesi, kentte domates üretimi yapan cam sera işletmeleriyle imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü son sınıf öğrencilerinin uygulamalı eğitim almasını sağlıyor.

Öğrenciler, böylece okulda öğrendikleri teorik bilgileri seralarda uygulama fırsatı buluyor.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, AA muhabirine, eğitimde 3+1 sistemine geçtiklerini söyledi.

Öğrencilerin 3 dönem okulda eğitim aldıklarını, son sınıfta ise serada pratiğe geçtiğini belirten Yörük, "Aslında burası onlar için de bir okul oluyor. Okula gelmek yerine bir dönem boyunca seraya geliyorlar. Mezun olduklarında nasıl bir iş yapacaklarını, hangi sektörde çalışacaklarını ve kimlerle karşılaşacaklarını uygulamalı olarak öğreniyorlar." dedi.

Uygulama sayesinde öğrencilerin meslek tercihini de yaptığını aktaran Yörük, "Öğrenci buradan mezun olduğunda bu iş için hazır olup olmadığını görüyor. İşletme sahibi için de bir avantaj. Önceden çalışacağı ve iş vereceği kişilerin nasıl çalıştığını, performanslarını, katkılarını tamamen burada görebiliyor." diye konuştu.

Yörük, karşılıklı "kazan kazan" modeli olan bir eğitim sistemine geçtiklerini dile getirdi.

Öğrencilerin buralarda çalıştıklarını ve memnun kaldıklarını belirten Yörük, şunları kaydetti:

"İlerleyen dönemlerde bunun örneklerini ve sayılarını giderek artıracağız. İki döneme böldük ve bazı öğrenciler okulda kalıyor, bazıları da bu tip eğitim yerlerine geliyorlar. Bu seramızda 8, diğer serada da 8 öğrencimiz var. İşletmelere öğrencilerimizi eşit olarak dağıtıyoruz. Öğrencilerimiz geldiklerinde sanki buranın işçisi, burada çalışıyorlarmış gibi tarımsal ne iş varsa hepsini uygulamalı olarak yapıyorlar. Öğrencilerin işe hazır olup olmadıklarını test etmiş oluyoruz. Üniversite ve özel sektör işbirliği olduğu için sigortası üniversite tarafından yapılıyor, maaşlarının üçte birini işletme, diğer kısmını da üniversite ödüyor."

Öğrencilerden Zeynep İkbal Polat da serada hasat, seyreltme, bitkilere baston takma ve hasattan sonra tartı gibi işlemler yaptıklarını anlattı.

Polat, sağlanan imkandan mutlu olduklarını dile getirdi.

- "Hem harçlığımızı çıkartıyoruz hem de kendimizi geliştiriyoruz"

Refika Eren de projenin iş hayatları açısından son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Burada hem harçlığımızı çıkartıyoruz hem de kendimizi geliştiriyoruz. İlk diktiğimiz fidelerin ürün vermesinden dolayı aşırı sevinmiştik. Çok hoşumuza gidiyor ve gururlanıyoruz. Çöpten gelen enerjiyle de bunun yapılması çok güzel ve onur verici." diye konuştu.

Hüsne Adanacı ise eğitim hayatı sırasında tecrübe kazandığını belirterek, serada her ayrıntıyı uygulamalı olarak öğrendiklerini kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber