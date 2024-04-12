Mavi Balina oyunun son kurbanı 22 yaşındaki genç oldu

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Lisede blok ders yapmayın tavsiyesi: Öğrenmeyi zorlaştırıyor
Lisede blok ders yapmayın tavsiyesi: Öğrenmeyi zorlaştırıyor
ATM'lerde yeni dönem bayram sonrası başlıyor!
ATM'lerde yeni dönem bayram sonrası başlıyor!
Altın fiyatlarında gram ve ons tüm zamanların rekorunu kırdı
Altın fiyatlarında gram ve ons tüm zamanların rekorunu kırdı
Fahiş fiyata kapatma geliyor
Fahiş fiyata kapatma geliyor
Beş günlük acı bilanço: 3 bin kaza 38 ölü
Beş günlük acı bilanço: 3 bin kaza 38 ölü
Ortak operasyon için yol haritası şekilleniyor
Ortak operasyon için yol haritası şekilleniyor
Osman Kaya'dan 3+1'liler için tarihi adım!
Osman Kaya'dan 3+1'liler için tarihi adım!
Dünya Bankası'ndan Türkiye için enflasyon tahmini
Dünya Bankası'ndan Türkiye için enflasyon tahmini
'İsrail'le ihracatın devam ettiği' iddialarına yalanlama
'İsrail'le ihracatın devam ettiği' iddialarına yalanlama
Bayram tatilinin ilk 5 gününde 38 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin ilk 5 gününde 38 kişi hayatını kaybetti
Dolandırıcıların internetteki yeni tuzağı: Formalite evlilik
Dolandırıcıların internetteki yeni tuzağı: Formalite evlilik
YSK, 2 il merkezi ile 26 ilçedeki başvuruları reddetti
YSK, 2 il merkezi ile 26 ilçedeki başvuruları reddetti
Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezası belli oldu
Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezası belli oldu
Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varilin üzerine çıktı
Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varilin üzerine çıktı
KDK'dan lisede 'blok ders' yapılmasın tavsiyesi
KDK'dan lisede 'blok ders' yapılmasın tavsiyesi
9. Yargı Paketi bayramdan sonra gündeme gelecek
9. Yargı Paketi bayramdan sonra gündeme gelecek
Seçimlerde 4 partinin 6 itirazı kabul edildi
Seçimlerde 4 partinin 6 itirazı kabul edildi
Sahte rapor alıp tatile gitti, 15 yıl hapsi isteniyor
Sahte rapor alıp tatile gitti, 15 yıl hapsi isteniyor
'Terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına gelmiştir'
'Terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına gelmiştir'
Kırsalda Mehmetçik'in yakın dostu, 'Yıkı'
Kırsalda Mehmetçik'in yakın dostu, 'Yıkı'
Hüzün ve sevinç bir arada! 400 milyon için buruk bayram
Hüzün ve sevinç bir arada! 400 milyon için buruk bayram
Meteoroloji haritayı güncelledi: Cumartesi günü değişiyor
Meteoroloji haritayı güncelledi: Cumartesi günü değişiyor
Dünyada ilk olacak! 300 bin suçluya biyometrik takip geliyor
Dünyada ilk olacak! 300 bin suçluya biyometrik takip geliyor
Özel yeteneğe özel atölye: 170 yapay zeka atölyesi kuruldu
Özel yeteneğe özel atölye: 170 yapay zeka atölyesi kuruldu
Vali Şahin'den turizm hedefi: Antalya, yeni bir rekor kırmış olacak
Vali Şahin'den turizm hedefi: Antalya, yeni bir rekor kırmış olacak
İstanbul gerçeği! Kar artık sürpriz olacak
İstanbul gerçeği! Kar artık sürpriz olacak
Erdoğan: Gazze'ye en fazla yardım yapan ikinci ülkeyiz
Erdoğan: Gazze'ye en fazla yardım yapan ikinci ülkeyiz
Bakan Bayraktar: Gabar'da petrol üretimde rekor kıracağız
Bakan Bayraktar: Gabar'da petrol üretimde rekor kıracağız
YSK'de olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 karar açıklandı
YSK'de olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 karar açıklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Mavi Balina oyunun son kurbanı 22 yaşındaki genç oldu

İstanbul Pendik'te gece yarısı korkunç bir olay yaşandı. 22 yaşındaki Fatih Çakmak 9. kattan aşağıya atlayarak canına kıydı. Gencin telefonundan Mavi Balina oyunu çıktı. Yetkililer ölüm sebebinin bu oyun yüzünden olduğu üzerinde duruyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2024 09:31, Son Güncelleme : 12 Nisan 2024 09:33
Yazdır
Mavi Balina oyunun son kurbanı 22 yaşındaki genç oldu

Olay, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Yağdeller Sokak'ta yaşandı. 10 katlı bir apartmanın 9. katında yaşadığı öğrenilen Fatih Çakmak (22) isimli genç, apartmanın 9. katından atladı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Korkunç olaya şahit olan mahalleli durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar yaptığı ilk incelemede gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardında Fatih Çakmak'ın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TELEFONUNDAN MAVİ BALİNA ÇIKTI

İntihar eden kişinin telefonunda Mavi Balina adlı oyunun yüklü olduğu ve intihar sebebinin bu oyun olduğu üzerinde duruluyor. Çakmak'ın psikolojik tedavi amaçlı ilaçlar kullandığı da öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber