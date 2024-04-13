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Şırnak'ta taciz iddiasıyla kamu görevlisine saldırı: Valilikten açıklama

Şırnak'ta yolda yürüyen kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla kamu görevlisi, kalabalık grup tarafından dövüldü. Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada 4 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 07:37, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 07:13
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Şırnak'ta taciz iddiasıyla kamu görevlisine saldırı: Valilikten açıklama

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Dicle Mahallesi Orman Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre alkollü olduğu belirtilen Z.Ç. isimli kamu görevlisi yolda gördüğü evli ve tanımadığı bir kadına arkadan sarıldı. Tacize uğrayan kadın, bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Olay yerinde toplanan vatandaşlar Z.Ç.'yi darbederek yaraladı. Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek, Z.Ç.'yi öfkeli kalabalığın elinden kurtardı.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı darbelerle başında ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Z.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye götürülerek, tedavi altına alındı.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada olaya ilişkin adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını ve 4 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Valilik açıklamasında, "Bugün saat 21.30 sıralarında ilimiz merkezindeki Orman Kavşağında (Z.Ç) adlı kamu görevlisi, taciz iddiasıyla kalabalık bir grubun saldırısı sonucu darp edilmiştir. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen (Z.Ç) hastanede tedavi altına alınmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, olaya karışan (4) şüpheli gözaltına alınmıştır. Konu Valiliğimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

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