Fernando Santos ile yollar ayrıldı

Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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