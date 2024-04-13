Fernando Santos ile yollar ayrıldı
Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2024 22:48, Son Güncelleme : 13 Nisan 2024 22:52
Siyah-beyazlı kulüpte Fernando Santos dönemi sona erdi.
Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada tecrübeli çalıştırıcıya teşekkür edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.
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