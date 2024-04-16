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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,36 değer kaybederek 9.548,32 puana indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2024 13:25, Son Güncelleme : 16 Nisan 2024 13:25
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 131,47 puan azalışla 9.548,32 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 46,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,94, holding endeksi yüzde 1,35 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,49 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,28 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik endişelerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla birlikte yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün ayrıca Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Bahar Toplantıları'ndaki gelişmeler ve katılımcıların açıklamaları da yakından takip edilecek. Toplantılara Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılacak. Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında IMF toplantılarındaki gelişmeler ve Powell'ın konuşmasının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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