Üniversite öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Erzurum'da üniversite kampüsünde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 öğrenci yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2024 23:57, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 00:05
Atatürk Üniversitesinin kampüs girişinde iki grup üniversite öğrencisi arasında çıkan tartışma, bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada üniversite öğrencilerinden M.S.B (22) ile A.B (22) yaralandı.
Yaralı öğrencilerin kampüs içerisinde uygulama yapan trafik polislerinin yanına giderek yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
A.B ile ağır yaralı M.S.B, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçtığı belirlenen şüpheli Y.E.B, polis ekiplerince otomobilde yakalandı.