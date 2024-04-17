Üniversite öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 kişi yaralandı

A.B ile ağır yaralı M.S.B, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Atatürk Üniversitesinin kampüs girişinde iki grup üniversite öğrencisi arasında çıkan tartışma, bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.

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