Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde ikinci deprem

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD, depreme ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin sahada olduğunu söyledi.

Sulusaray ilçesinde daha önce iki deprem daha yaşandığını ve oradaki incelemelerinin ardından Artova ilçesine geldiğini belirten Hatipoğlu, "Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Ben de Artova ilçemizdeyim. Vatandaşlarımızla beraberim. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bilgisi gelmedi. Ekiplerimizin sahada çalışmaları devam ediyor. Bütün hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Allah beterinden korusun." dedi.

Artova ilçesinde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa çıktı. Bazı vatandaşların ağladıkları ve sinir krizi geçirdikleri görüldü.

Artova Kaymakamı Erkan Atam ve Belediye Başkanı Ali Güner vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.